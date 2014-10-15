وزير اﻹسكان يفتتح غدًا رفع كفاءة “دائرى المنصورية” وكوبرى مشاه جامعة القاهرة

يفتتح غدًا الخميس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال مشروع رفع كفاءة أعمال المطلع والمنزل بالدائرى علي طريق المنصورية بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، والذى سيساهم فى تقليل الكثافة المرورية داخل محافظة الجيزة بنسبة 20 % مع تقليل كثافة الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب والمتجه إلى جنوب الوادى بنسبة 30 %.

كما يفتتح وزير اﻹسكان كوبرى مشاة جامعة القاهرة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، والذى سيساعد على حل التكدس المرورى أمام جامعة القاهرة، والعبور اﻵمن للمواطنين.

وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن مشروع رفع كفاءة مطلع ومنزل الدائرى على طريق المنصورية، يأتى ضمن أعمال الخطة العاجلة لرفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطريق الدائرى، بإجمالى طول 600 مترا، وعرض متوسط 8.5 متر من محور المريوطية، وحتى محور صحارى الأهرام .

وأضاف أبوسنة، “هذا الطريق لخدمة المتجه من وإلى مناطق أبو رواش وكفر غطاطى وفيصل والهرم والمنصورية”، مشيرًا إلى أن التكلفة اﻹجمالية لرفع التكلفة وصلت إلى 25 مليون جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام”.

وأوضح أبوسنة أن المشروع يتكون من مطلع من ترعة المنصورية إلى الطريق الدائرى بطول 330 مترا ويشتمل على باكية معدنية بطول 30 مترا ومنزل من الطريق الدائري إلى ترعة المنصورية بطول 280 مترا، ﻻفتا إلى أنه تم تنفيذ جميع أعمال التربة والأساسات والأسفلت والطرق السطحية بمسطح 15000 مترًا.

وأكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى لتقليل الكثافة المرورية داخل محافظه الجيزة بنسبه 20%، وتقليل كثافه الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب والمتجه إلى جنوب الوادى بنسبة 30%، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جميع اللوحات الإرشادية لتسهيل خدمة المواطنين .

ولفت المهندس هشام أبوسنة، إلى أن المشروع الثانى الذى سيتم افتتاحه غدا الخميس، هو مشروع إنشاء كوبرى مشاه جامعة القاهرة، والذى يسمح بعبور المشاه من ناحية بين السرايات إلى جامعة القاهرة، وذلك لحل التكدس المرورى أمام جامعة القاهرة، والعبور الآمن للمواطنين، مؤكدا أنه تم إنشاء الكوبرى بطراز معمارى يتناسب مع موقعه أمام جامعة القاهرة، بطول 30 مترًا، وقد تم تنفيذ “4″ سلالم كهربائية “2 صعود و2 نزول” لخدمة المواطنين و”2″ مصعد “صاعد فى كل إتجاه” حمولة 600 كجم لخدمه ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكد أبوسنة، أنه تم تغطية كامل مسار الكوبرى، شاملا المطالع والمنازل، بهيكل معدنى وألواح من البولى كربونيت لحماية المواطنين من أشعة الشمس ومياه الأمطار، موضحا أن الكوبرى قامت بتنفيذه شركة المقاولون العرب بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه.