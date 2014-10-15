لجنة شباب الوفد بالفيوم تستنكر زيادة أسعار السماد بنسبة 33%

استنكرت لجنة شباب الوفد بالفيوم برئاسة إبراهيم عبد الباقى رئيس اللجنة صدور قرار، برفع سعر الأسمدة الزراعية 500 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 2000 جنية بدلًا من 1500 جنيه، ويصبح سعر طن النترات 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والذي يُستخدم في زراعة كل المحاصيل الشتوية.

وترى اللجنة إنه قرار خاطئ وضار جدًا للفلاحين ولم يتم اختيار الوقت المناسب له، وأعلنت اللجنة تضامنها مع الفلاحين اللذين اعترضوا على رفع الأسعار لمعاناتهم من ارتفاع أسعار الأيدى العاملة وتكلفة الزراعة، كما ترى اللجنة أن هذا القرار سيؤدى بطريقة مباشرة لرفع أسعار المحاصيل الزراعية فى الفترة المقبلة، أو لقيام الفلاحين بهجر أراضيهم لضعف أو انعدام الربح منها بعد رفع الدعم عن الأسمدة، كما ترى اللجنة أنه كان يجب على الحكومة بحث القرار مع الفلاحين أصحاب المشكلة الحقيقيين بدلًا من اكتفاء وزير الزراعة باللجنة التي تعاونه من اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تعاونه في كل القرارات التي يتخذها دون النظر للأضرار الكارثية التي ستقع على الفلاحين.