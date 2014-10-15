قوات التحالف الدولى تواصل قصف مواقع داعش بالقرب من كوباني

تواصل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربات جوية تستهدف مواقع تنظيم ما يسمى بـ “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش).

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم الأربعاء أن طائرات التحالف أغارت على 23 هدفاً لداعش، 21 منها بالقرب من بلدة كوباني (عين العرب) السورية التي تتواصل فيها اشتباكات عنيفة بين مسلحي التنظيم وقوات الحماية الشعبية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري ، وأسفرت هذه الغارات عن تدمير مواقع مهمة، مضيفة أن إحدى الغارات استهدفت مصفاةَ للنفط بالقرب من دير الزور.

من جانبها، ذكرت صحيفة ميلليت التركية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن طائرات تجسس بدون طيار تقلع من مقر القيادة الجوية المرابطة في بطمان وطائرات حربية من طراز إف–16 تقلع من القاعدة الجوية الثامنة في دياربكر تقوم بعمليات مسح جوي على طول المناطق الحدودية في بلدة “سوروتش” الحدودية مع سوريا والتابعة لمدينة أورفة ومدينة كوباني لتحديد مواقع داعش.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر موثوقة لم تفصح عنها أن الطائرات الحربية وطائرات التجسس تقوم بإرسال كافة المواقع إلى المراكز الأرضية بالقاعدتين الجويتين وتنتقل تلك المعلومات الاستخباراتية فورا إلى القوات الأمريكية والتحالف الدولي فتقلع الطائرات من قاعدة عسكرية بالسعودية لقصف مواقع تنظيم داعش في كوباني وضواحيها.

أ ش أ