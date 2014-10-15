«كيري»: واشنطن لن تقف صامتة أمام أعمال «داعش» الوحشية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن بلاده ستواصل العمل مع الحكومة العراقية لمواجهة ما وصفه بـ«الأعمال الوحشية» التي يرتكبها تنظيم «داعش» ضد الفتيات والسيدات من كافة الطوائف العراقية بما في ذلك الأقليات.

وقال «كيري»، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: «واشنطن ستواصل جهودها لقيادة التحالف الدولي للقضاء داعش من أجل وضع نهاية للأعمال الوحشية التي يرتكبها التنظيم ضد الشعبين العراقي والسوري».

وشدد وزير الخارجية، على أن كافة تلك الأعمال من عنف جنسي، وترويع، والحد من حريات النساء، تتنافي مع كافة الأعراف الخاصة بالكرامة الإنسانية، مطالبًا بضرورة محاسبة هؤلاء الذين وقفوا وراء ارتكاب تلك الأعمال، مؤكدًا على أن «الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام استخدام داعش الخوف والعنف والقمع لتحقيق أهدافه».