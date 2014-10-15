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بالفيديو - علم ' ألبانيا العظمى ' يتسبب في شجار اللاعبين وإلغاء مباراة صربيا

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بالفيديو - علم ' ألبانيا العظمى ' يتسبب في شجار اللاعبين وإلغاء مباراة صربيا بالفيديو - علم ' ألبانيا العظمى ' يتسبب في شجار اللاعبين وإلغاء مباراة صربيا

بلجراد، (إفي): أوقف حكم مواجهة صربيا وألبانيا اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) مباراة الفريقين مؤقتا.

وجاء القرار نتيجة لمشاجرة وقعت بين لاعبي الفريقين وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية من المدرجات ومحاولة اقتحام الملعب من قبل بعض الجماهير الصربية.

وأوقف الحكم الإنجليزي مارتين اكتينسون المباراة في الدقيقة 41 وتوجه اللاعبون لغرف خلع الملابس، انتظارا لقرار الحكم باستئناف المباراة من عدمه.

وبدأت المواجهات حينما حلقت طائرة صغيرة بدون طيار فوق ملعب بارتيزان وتحمل علما مكتوب عليه "ألبانيا العظمى"، مما تسبب في اثارة غضب الجماهير الصربية.

وأمسك اللاعب الصربي ستيفان ميتروفيتش العلم ل‘سقاط الطائرة، فقام عدد من لاعبي ألبانيا بدفعه لتبدأ المشاجرة ويوقف الحكم المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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