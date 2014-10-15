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كيري ولافروف يبحثان عددًا من القضايا الأمنية العالمية

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كيري ولافروف يبحثان عددًا من القضايا الأمنية العالمية كيري ولافروف يبحثان عددًا من القضايا الأمنية العالمية

 

كيري ولافروف

يسعى وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”، ونظيره الروسي “سيرجي لافروف”، للتغلب على خلافاتهما حول أوكرانيا خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، بهدف الدفع بتعاون أوثق بشأن عدد من القضايا الأمنية العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقع “تويتر”، أن المحادثات التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات أسفرت عن “بعض الاتفاق” و”بعض من عدم الاتفاق” بين الوزيرين.

وما زالت الأزمة الأوكرانية التي هوت بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، تمثل مصدرا للخلاف.

وقال “كيري”، إنه أخبر “لافروف” بأن أي استفتاء حول الاستقلال يجريه المتمردون الموالون لروسيا في أوكرانيا لن يتم الاعتراف به دوليًا.

ودعا “كيري” إلى احترام الهدنة الهشة في شرق أوكرانيا، وأن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزهم الانفصاليون، وأن يتم سحب القوات الأجنبية والأسلحة، في إشارة إلى ادعاءات بأن الجيش الروسي يدعم الانفصاليين.

ويبحث الوزيران التعاون في مكافحة متطرفي تنظيم “داعش” الذين يواصلون التقدم في عدد من المناطق بسوريا والعراق رغم حملة قصف موسعة ضدهم.

وقال “كيري” إن روسيا وافقت على توسيع نطاق تقاسم المعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق بالتهديد الذي يفرضه الجهاديون.

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