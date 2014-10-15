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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع الفرنسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع الفرنسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع الفرنسي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في باريس أمس جون إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وفرنسا على مختلف الصعد، وسبل تطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين وخدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد ذلك برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الليبية، باعتبارها الحكومة الشرعية التي اقرها مجلس النواب ، لمساعدتها في تحقيق الاستقرار وتلبي تطلعات الشعب الليبي وتصون للبلاد وحدتها الإقليمية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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