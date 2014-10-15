الحنطوبي: توفر حياة كريمة للمواطنين

أشاد عبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في منطقة الحيل بالفجيرة وتجهيزها بالخدمات والمرافق الضرورية، لتلبي احتياجات المواطنين من مختلف النواحي، باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني، ومعايير الاستدامة، لتكون مدينةً عصرية متكاملة، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش الكريم لمواطنيها بتوفير مساكن تؤمن لهم الاستقرار المعيشي.

التي جاءت بمتابعة سامية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لينعم المواطنون بالراحة والاستقرار . وأشار الحنطوبي ان بلدية الفجيرة على أتم الاستعداد لتتعاون في إنجاح هذا المشروع السكني الضخم بتوفير كافة احتياجاته وتقديم جميع التسهيلات اللازمة ».