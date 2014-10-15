أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الحنطوبي: توفر حياة كريمة للمواطنين

Google+ Print
الحنطوبي: توفر حياة كريمة للمواطنين الحنطوبي: توفر حياة كريمة للمواطنين

أشاد عبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في منطقة الحيل بالفجيرة وتجهيزها بالخدمات والمرافق الضرورية، لتلبي احتياجات المواطنين من مختلف النواحي، باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني، ومعايير الاستدامة، لتكون مدينةً عصرية متكاملة، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير العيش الكريم لمواطنيها بتوفير مساكن تؤمن لهم الاستقرار المعيشي.

التي جاءت بمتابعة سامية من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لينعم المواطنون بالراحة والاستقرار . وأشار الحنطوبي ان بلدية الفجيرة على أتم الاستعداد لتتعاون في إنجاح هذا المشروع السكني الضخم بتوفير كافة احتياجاته وتقديم جميع التسهيلات اللازمة ».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية