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زهرة الخرجي تفاجئ الجميع بحلق شعرها تضامناً مع مرضى سرطان الثدي

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زهرة الخرجي تفاجئ الجميع بحلق شعرها تضامناً مع مرضى سرطان الثدي زهرة الخرجي تفاجئ الجميع بحلق شعرها تضامناً مع مرضى سرطان الثدي

الأربعاء 15-10-2014 09:33

في خطوة إنسانية جريئة وربما تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، فاجأت اليوم النّجمة زهرة الخرجي جمهورها وحضور ندوة إحدى الجامعات الخاصّة في حملة توعوية لمكافحة سرطان الثدي في الكويت، وقامت بحلق شعرها مؤكدةً أنّ الشعر لاتوازي أهميته بأهمية البقاء بصحة وعافية، وبمكافحة مرض السرطان.

 

ففي المحاضرة التّي ألقتها الفنانة زهرة الخرجي اليوم عن "سرطان الثدي"، كان شعرها الأسود يصل الى الكتفين، فإستأذنت الحضور بحجة إحضار هدية، ولم تمر دقائق حتى جاءت وهي حالقة شعرها "على الصفر"، كأول فنانة كويتية وخليجية وعربية تقوم بهذه الخطوة.

 

وتحدثت زهرة عن أن الشعر يسقط ويعود، والأهم أن نفسية المرأة تكون متفائلة وإيجابية، وتترك الكآبة والسلبية وتقوم محاربتهما، وهي من أهم العوامل للقضاء على مرض السرطان.

 

وقالت زهرة لـ "سيدتي نت" إنها تحدثت خلال المحاضرة عن تجربتها ومعاناتها السّابقة خلال فترة علاجها لمرض السرطان، ووجهت رسالة لكل من يعاني من هذا المرض بأنهم يتحلّون بالقوة للتغلب عليه وإنها دائماً كانت قوية وتلجأ إلى رب العالمين، وتابعت: "والحمد لله الان شفيت منه تماماً ومارست حياتي بشكل طبيعي".
 

وأشارت زهرة خلال المحاضرة إلى أنّ الفنان يجب أنّ لا يقتصر دوره على أداء رسالته السامية من خلال معالجة المشاكل وطرحها درامياَ أو مسرحياَ، بل يجب أن يكون له دور فاعل في القضايا والمشاكل الإنسانية والمشاركة حملات التوعية الاجتماعية والطبية وغيرها.

 

 

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