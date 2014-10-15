هجوم عنيف على برنامج "أراب أيدول" والمصريون يردّون

شنّ عدد كبير من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هجوماً عنيفاً على لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "أراب أيدول"، بسبب تركيز اختياراتهم بشكل كبير على الأصوات المصرية، حيث بقي 13 متسابقاً أكثر من نصفهم مصريون.

وشهدت الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيس بوك" مشادات عنيفة بين المصريين وأشخاص من جنسيات أخرى، حيث قال أحدهم من غير المصريين: "أنصحكم تغيرو البرنامج إلى مصر أيدول لأن أكثر الأصوات إلي اتأهلت ما تستحق، الجزائر وفلسطين مولعينها موتو في قهركم اللقب فلسطيني أو جزائري"، ليرد عليه أحد المصريين قائلاً: "أصلاً يا ريت نسميه مصر أيدول لأنه مصر بلد الفن والعمالقة"، وهو ما استفزّ الكثيرين، فردوا عليه بأن مصر كانت زمان بلد الفن والعمالقة أما الآن فهي بلد صافيناز".

وأثارت هذه الردود الجدل، حتّى أنّ الحديث انتقل إلى مواضيع سياسية، فأكّد البعض أنّ اللقب هذا العام سيكون من نصيب سوريا؛ نظراً للأحداث المؤسفة التي تشهدها، تماماً كما حدث العام الماضي حيث كان العدوان على غزة في الذروة، وتم اختيار محمد عساف ليحمل اللقب. وفي السياق نفسه، أشار المغردون إلى أن من حمل لقب "ذا فويس" كان عراقياً لاشتعال الأوضاع في العراق حينذاك.

من جهة أخرى، طالب بعض المعلّقين بعدم الانسياق وراء من يحاولون إشعال الفتنة بين مصر والدول العربية.

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