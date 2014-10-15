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أيدي غانم ينفي خبر زواج وائل كفوري من أحلام حجي

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أيدي غانم ينفي خبر زواج وائل كفوري من أحلام حجي أيدي غانم ينفي خبر زواج وائل كفوري من أحلام حجي

الأربعاء 15-10-2014 10:57

نفى أيدي غانم إبن خالة ومدير أعمال الفنان وائل كفوري الخبر الذي انتشر بعد ظهر اليوم في بيروت والذي يؤكد زواج ووائل من المغربية أحلام حجي، التي تحمل لقب ملكة جمال الشرق الأوسط ومؤسسة جمعية "أحلام الطفولة" التي تعنى بالأطفال العرب الأيتام في أوروبا.

أيدي أكد أن الخبر مجرّد شائعة، وأن وائل يعيش أجمل أيام حياته مع زوجته أنجيلا بشارة وابنتهما الوحيدة، وأنه يوزع وقته حالياً بين برنامج "أراب أيدول"، وبين التحضيرات اللازمة لطرح الألبوم الجديد.

وكانت مواقع التّواصل الاجتماعي قد ضجت بعد ظهر اليوم، بخبر انفصال وائل كفوري عن زوجته انجيلا بشارة، وارتباطه بالمدعوة أحلام حجي، حيث أشارت المعلومات إلى أنّ وائل وأحلام تزوجا في قبرص، بعد أنّ التقيا أخيراً في الامارات العربية المتحدة، كما أكّدت المعلومات نفسها أنّ علاقة وائل بأحلام ليست جديدة بل تعود إلى سنوات بعيدة وأن منزلهما الزوجي سيكون في لبنان.

 

 

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