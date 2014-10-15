أمراض الجهاز التنفسي لدى الأم الحامل قد تتسبب في إصابة جنينها بمرض السكري

أجرى الأطباء تجربة شاركت فيها 107 نساء، دلت نتائجها على أن إصابة المرأة الحامل بأمراض الجهاز التنفسي تؤثر على حالة صحة جنينها ويمكن أن تتسبب في إصابته بمرض السكري .

واكتشف العلماء في تل ابيب أن الأم الحامل حين تصاب بمرض تنقل إلى جنينها أجساما مضادة تسبب ظهور عوامل خطر تطور مرض السكري من الفئة الأولى في جسم الجنين، إلى جانب الاجسام المضادة تنقل الى جسم الجنين عدوى فيروسية تخرب البنكرياس وتدمر الخلايا المسؤولة عن إنتاج الانسولين.

وتدل الاحصائيات على أن الأطباء يكتشفون لدى 10% من النساء اللواتي تعرضن لأمراض الجهاز التنفسي أجسامًا مضادة مدمَرة.