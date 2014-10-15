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مرتضى منصور: 25 يناير نكسة أسوأ من 67 والسيسي يعلم ذلك

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مرتضى منصور: 25 يناير نكسة أسوأ من 67 والسيسي يعلم ذلك مرتضى منصور: 25 يناير نكسة أسوأ من 67 والسيسي يعلم ذلك

مرتضي منصور

قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه مازال عند رأيه بأن 25 يناير لم تكن ثورة ولكنها كانت مؤامرة واصفا إياها بأكبر من نكسة 67 ولكن الفرق أن النكسة قام بها عدو خارجي أما نكسة يناير فقامت بسواعد شباب شربوا من نيل .

وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج “مصر اليوم ” المذاع على فضائية “صدي البلد” أن اعتراف الرئيس بأن 25 يناير ثورة لكونه رجل سياسي يريد تلاحم الشعب والقضاء علي الفرقة ولكنه يعلم جيدا انها مؤامرة لافتا إلى ان 25 يناير لو كانت ثورة ما جاء الرئيس السيسي رئيسا للبلاد وظل المعزول “مرسي” في منصبه. -

 

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