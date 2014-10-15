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باحث في الشئون التركية: أردوغان مريض بـ “عقدة السيسي”

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باحث في الشئون التركية: أردوغان مريض بـ “عقدة السيسي” باحث في الشئون التركية: أردوغان مريض بـ “عقدة السيسي”


> شدد نشأت الديهي، الباحث في الشئون التركية، على أهمية ألا تكون تحركات الدولة المصرية، تجاه تجاوزات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجرد ردود أفعال، مضيفًا خلال حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج “بصراحة”، على قناة “التحرير” الفضائية، مساء الثلاثاء، أن العقبة الوحيدة التي وقفت ضد سيطرة أردوغان على الشرق الأوسط، هي الجيش المصري، والرئيس عبد الفتاح ، وهو ما أصاب أردوغان بـ”خلل عقلي”، وأصبح مريضًا بـ”عقدة السيسي”.

وأضاف “الديهي”، أن ممارسات أردوغان ضد الإعلام، يفضح ادعائه الحرية والديمقراطية، حيث صنفت تركيا كأكثر دولة تقوم بحبس الصحفيين، على مستوى العالم، وعن علاقة أردوغان بجماعة الإخوان في ، أوضح الديهي، أن أحد رجال المخابرات التركية، تلقى تعليمه في الأزهر، كان همزة الوصل بين تركيا، والإخوان في مكتب الإرشاد، وقصر الاتحادية.

بينما أوضح محمد رفعت الإمام، المتخصص في تاريخ الأرمن، خلال حواره في برنامج “بصراحة”، بأن عداء تركيا لمصر، جاء بعد فشلها في دخول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان المشروع البديل، بإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، ليسودها الإسلام السياسي، بقيادة تركيا، وهو ما فشلوا فيه، بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.

 

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