«القوات الجوية»: تدريبات مشتركة بين مصر وفرنسا وأمريكا قريبا

قال الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية، إن سلاح الجو الإماراتى على درجة عالية من التطور، ونحرص على التدريبات معه، مضيفًا أن هناك مخطط لإجراء تدريبات مشتركة بين مصر وفرنسا والولايات المتحدة قريبا”.

وأضاف المصري، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن سلاح الحرب الإلكترونية جزء مهم من منظومة وسائل الدفاع الجوية وحريصون على تواجد أنظمة الحرب الإلكترونية داخل الطائرات المقاتلة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استخدام طائرات مقاتلة بدون طيار.

وتابع أن تأمين الحدود مهمة أصيلة من مهام القوات المسلحة بجانب تأمين قناة السويس ومكافحة التلوث البحرى ومكافحة الحرائق، مضيفًا أن الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر كان لها دور كبير في العبور.