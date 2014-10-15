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وزير الخارجية: أمير قطر بادر بتوجيه التحية للرئيس بالأمم المتحدة

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وزير الخارجية: أمير قطر بادر بتوجيه التحية للرئيس بالأمم المتحدة وزير الخارجية: أمير قطر بادر بتوجيه التحية للرئيس بالأمم المتحدة

وزير الخارجية السفير سامح شكري

قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن تربطها علاقات قوية بالشعب التركي، وطالب بتغيير توجه النظام التركي غير المفهوم، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قوبلت باستغراب من الدول المشاركة في الأمم المتحدة ولم يكن لها أي تأثير.

وأضاف «شكري»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن تقييم الاتفاقيات مع تركيا يخضع للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية قدمت لعقد اجتماع مشترك مع مصر وتنصلوا منه بعد رفضنا لطلبهم.

وحول العلاقات مع الدوحة، قال وزير الخارجية، إن أمير قطر توجه لتحية الرئيس عبدالفتاح في الأمم المتحدة والرئيس رد له التحية، مضيفًا أن مصر دائمًا تنظر للأمور بقدر حجمها في المنطقة لكنها ترفض المساس بكرامة الشعب المصري.

وأكد «شكري»، أن مصر تعتز بكافة الشعوب العربية ولن تتوانى عن اتخاذ أي قرار حاسم في أي مرحلة تقتضي ذلك، موضحًا أن وزارة الخارجية نسجل المواقف التحريضية من قطر لكنه لا يجوز قطع العلاقات بين الدول العربية.

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