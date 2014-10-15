محامي “الجزيرة” السابق: القناة هى أحد مصادر تمويل التنظيم الدولي للإخوان

قال فرج فتحي فرج محامي جماعة الإخوان، وقناة الجزيرة السابق، إن قناة الجزيرة الفضائية، هددته في وثيقة رسمية، وطلبت منه السكوت وعدم كشف أسرار قضية صحفييها المتهمين بتزوير إرادة الشعب، وإحداث الفوضي.

وأوضح “فرج” خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية “دريم 2″، أن قناة الجزيرة طلبت منه توقيع عقد معها بصفته محاميها، لاستغلال رقم حسابه لتنفيذ خطتها ضد مصر.

وأضاف فرج أن الجزيرة استخدمته كغطاء لصرف أموال لأشخاص مجهولين، وكانت ترسل أمولًا لأعضاء الإخوان المسلمين في الخارج.

وأشار فرج إلى أنه يملك كشف بأسماء شخصيات إعلامية ومسئولين في إدارات حكومية تلقوا أموالًا لتنظيم مظاهرات ضد الدولة والجهات السيادية.

وتابع أن هناك جهات سيادية تحقق في تورط شخصيات إعلامية وموظفين حكوميين في تنظيم مظاهرات لحساب قناة الجزيرة مقابل أموال.