أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«تعليم الطائف» يناقش أدوات تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة

Google+ Print
«تعليم الطائف» يناقش أدوات تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة «تعليم الطائف» يناقش أدوات تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة

الطائف - واس

    ناقش الاجتماع الأول للجنة التقويم التربوي لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف آلية تثقيف الميدان التربوي بأساليب وأدوات تقويم ذوي الاحتياجات التربوية، مثل اضطرابات النطق، واللغة، وتشتت الانتباه، والاضطرابات السلوكية، والانفعالية، والتوحد. وقدم المجتمعون برئاسة مساعد مدير التربية والتعليم بالمحافظة لشؤون البنين عبدالرحمن الصخيري، خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين بقاعة الاجتماعات بمبنى الشؤون التعليمية عدداً من التوصيات للعمل بها.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية