«تعليم الطائف» يناقش أدوات تقويم ذوي الاحتياجات الخاصة

الطائف - واس

ناقش الاجتماع الأول للجنة التقويم التربوي لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف آلية تثقيف الميدان التربوي بأساليب وأدوات تقويم ذوي الاحتياجات التربوية، مثل اضطرابات النطق، واللغة، وتشتت الانتباه، والاضطرابات السلوكية، والانفعالية، والتوحد. وقدم المجتمعون برئاسة مساعد مدير التربية والتعليم بالمحافظة لشؤون البنين عبدالرحمن الصخيري، خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين بقاعة الاجتماعات بمبنى الشؤون التعليمية عدداً من التوصيات للعمل بها.