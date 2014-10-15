جامعة نايف تنظم ملتقى عن «أثر الإرهاب على الأمن والسلم العالمي» في المغرب

الرياض - عبدالله الحسني

بدأت صباح أمس في العاصمة المغربية الرباط أعمال الملتقى العلمي (أثر الإرهاب على الأمن والسلم العالمي)) الذي تنظمه كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة (أيسيسكو) ممثلة في اتحاد جامعات العالم الإسلامي خلال الفترة من 20 إلى 22 ذي الحجة 1435ه الموافق من 14 إلى 16أكتوبر2014م وحضر حفل الافتتاح د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعالي د. عبدالعزيز بن عثمان التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ويشارك في أعمال الملتقى (100) متخصص من وزارات الداخلية، والعدل والإعلام والخبراء في هذا المجال من (13) دولة عربية هي :الأردن، البحرين الإمارات، تونس، الجزائر، جزر القمر ،السعودية ،السودان ،الكويت، مصر، المغرب،موريتانيا، لبنان ، إضافة مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية والهيئات والمنظمات والجهات الإعلامية ذات العلاقة.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو كلمة تقدم فيها بالشكر للجامعة على تنظيم هذا الملتقى العلمي المهم الذي يتناول موضوعاً شائكاً يحظى باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي في ظل ما يعرفه العالم اليوم من عدم استقرار بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد أمن وسلامة دول العالم بأسره، والذي يلجأ إليه بعض الأفراد والجماعات الذين يتخذون من القتل بأبشع صوره سلاحاً لزعزعة الأمن والاستقرار. وأكد معاليه استعداد الإيسيسكو وفي إطار اختصاصها للتعاون مع الجامعة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سيتمخض عنها الملتقى انطلاقاً من ألأهداف الرامية إلى تدعيم التفاهم بين الشعوب والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل لاسيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال والتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات. عقب ذلك ألقى د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة كلمة أكد فيها أن الجامعة تهتم بشتى قضايا الأمن الشامل بما يعزز الأمن العربي، ومن أخطر هذه القضايا المعاصرة ظاهرة الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن الذي استشرى في العقود الأخيرة مهدداً البشرية في كافة صور الحياة الإنسانية مشيراً أن الجامعة كانت سباقة في تنفيذ توجيهات مجلس وزراء الداخلية العرب في دراسة هذه الظاهرة أسباباً وأنواعاً وآثاراً وعلاجاً. وأشار د. ابن رقوش إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب قد عني بقضية الإرهاب فوضع المجلس الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في العام 2000م وكانت الجامعة أحد أبرز المساهمين في ذلك وكانت لهذه الإستراتيجية نتائج إيجابية أسهمت بشكل فعال في محاربة الإرهاب، وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المناشط التي نفذتها الجامعة حول قضايا الإرهاب التي تعد واحدة من أهم القضايا التي أفردت لها الجامعة جزءاً مقدراً من مناشطها العلمية منذ العام 1987م وحتى الآن في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب. وقد حققت الجامعة بتوفيق الله ثم بما تهيأ لها من دعم لا محدود من سموه الكريم نجاحات مقدرة وانجازات مشهودة في هذه القضايا على الصعيد العربي والدولي وكان لها الريادة في هذا المجال. فقامت بجهود متعددة في هذا المجال حيث نفذت الكثير من الملتقيات العلمية وورش العمل المتنوعة ودورات تدريبية محلياً وإقليمياً ودولياً، أفرزت مخرجاتها إجراءات عملية متعددة، ويأتي هذا اللقاء مع إيسيسكو ممثلاً في اتحاد جامعات العالم الإسلامي في إطار هذه الجهود. وفي الجلسة الثانية حول محور (بواعث الإرهاب) قدمت أوراق علمية عن الأسباب المحلية والإقليمية والعالمية للإرهاب قدمها د. إناس الطالبي أستاذ القانون بجامعة القاضي عياض المغربية ، و د. عصام فاعور ملكاوي من هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.