«صحة المدينة» تنظم ملتقى دولياً للعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه، تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية الملتقى الدولي الأول للعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية ويستمر لمدة 3 أيام اعتباراً من تاريخ 18 / 01 / 1436ه الموافق 11 / 11 / 2014م.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي في «صحة المدينة المنورة» والمشرف على اللجان المنظمة للملتقى عبدالرزاق بن عبدالعزيز حافظ، إن الملتقى يهدف إلى النهوض بالعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بمستوى عالمي عبر ترسيخ بنية تحتية احترافية لفن العلاقات العامة والإعلام (مفهوم وممارسة) وتعزيز التواصل البناء مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

ولفت إلى أن المشاركون نخبة من المفكرين والمبدعين في هذا المجال من عمداء الكليات ورؤساء أقسام الاتصال والإعلام ورؤساء الجمعيات العلمية المتخصصة في مجال العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية.

وذكر أن المستهدفين هم العاملين في العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية في وزارة الصحة وقطاعاتها والأكاديميين في مجالات العلاقات العامة والإعلام ومديري إدارات العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية في القطاعات الحكومية والخاصة، والعاملين في مجالات الإنتاج الإعلامي والإعلان وطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام والاتصال.