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2633 متدرباً في شهادة الاختصاص السعودية بجدة

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2633 متدرباً في شهادة الاختصاص السعودية بجدة 2633 متدرباً في شهادة الاختصاص السعودية بجدة

    بلغ عدد المتدربين في برامج التدريب لشهادة الاختصاص في محافظة جدة (2633) متدرباً، كما بلغت إنتاجية وحدة الإشراف والتدريب في فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جدة منذ شهر محرم لعام 1435ه (341) اجتماعا للجان، و(159) للامتحانات والمقابلات الشخصية، وقد سجل في الامتحانات (4697) ممتحناً خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في التقرير الدوري الذي أصدره فرع الهيئة بمحافظة جدة لعام 1434ه/ 1435ه وبيّن الدكتور حامد البارقي مدير عام الفرع بجدة ان التقرير اشتمل على رصد مفصل لاهم تطورات العمل في الفرع والانجازات التي تم تحقيقها على عدة مستويات فيها ما يتعلق بالأداء الوظيفي لمنسوبي الهيئة ومنها ما يتعلق بإنجاز معاملات الجمهور والمراجعين للهيئة خلال الفترة المرصودة بالتقرير.

كما تم تخصيص مقر خاص للتقديم على تخصصات الزمالة السعودية، وتم وضع جدول مواعيد موزع على فترات الدوام، ومن أهم الإنجازات التي رصدها التقرير هي أرشفة شهادات القبول الشامل الكترونيا منذ افتتاح المركز في منطقة جدة حتى شهر إبريل لعام 2014 حيث تجاوز عدد الشهادات المؤرشفة (4100) شهادة، وبلغ عدد اللجان التي شكلت خلال العام 1435ه (30) لجنة وعدد المقيمين (593) مقيماً، وقد تم إجراء (99) مقابلة شخصية منذ بداية عام 1435 ه.

وقد أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة التخصصات الصحية الاستاذ عبدالله الزهيان ان طموحات الهيئة في انجاز اعمال أتمتة جميع التعاملات الكترونيا يسير بخطى حثيثة نحو إنجاز هذا الامر في القريب العاجل حيث ستتم التعاملات للممارسين الصحيين من خلال نظام "ممارس"، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية تدريجيا، وللاستفادة من هذه الخدمات يجب على الممارس أولا فتح حساب خاص به على بوابة الهيئة، ومن ثم يمكنه تقديم طلباته ومتابعة حالتها إلكترونيا من خلال هذا الحساب.

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