26700 دعوى حقوقية في المجالات العقارية بالمملكة خلال 10 أشهر

سجلت المحاكم السعودية 26704 دعاوى حقوقية في المجالات العقارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 29379 دعوى حقوقية مرتبطة بالمجالات العقارية سجلتها المحاكم السعودية خلال العام الهجري الماضي ككل.

وجاءت الدعاوى المالية المتعلقة بأجرة العقار في المرتبة الأولى بتسجيلها 8518 دعوى، 70% منها جاءت في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بواقع 2467 دعوى في مكة المكرمة، و1766 دعوى في الرياض، و1729 دعوى في الشرقية، تلتها دعاوى ملكية العقار بتسجيلها 4606 دعاوى، جاء أكثر من 56% منها في منطقتي مكة المكرمة والرياض، بواقع 1390 دعوى في مكة المكرمة، و1194 دعوى في الرياض.

في المقابل، سجلت 3472 دعوى إخلاء عقار من حاضر، جاء نحو 63.5% منها في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، بواقع 884 دعوى في الشرقية، و711 دعوى في مكة المكرمة، و610 دعاوى في المدينة المنورة، في حين سجلت 2931 دعوى في أرض، جاء نحو 63% منها في منطقتي جازان وعسير، بواقع 1139 دعوى في جازان، و704 دعاوى في عسير، مقابل تسجيل 2686 دعوى مقاولات عقارية، جاء 58% منها في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بواقع 598 دعوى في الرياض، و568 دعوى في مكة المكرمة، و400 دعوى في الشرقية.

كما سجلت 2436 دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية، نحو 50.5% منها سجل في منطقتي مكة المكرمة والرياض، بواقع 849 دعوى في مكة المكرمة، و381 دعوى في الرياض، وسجلت 961 دعوى ضرر من العقار، جاء أكثر من 50% منها في منطقة مكة المكرمة وحدها بواقع 481 دعوى، مقابل تسجيل 453 دعوى إخلاء عقار من غائب، نحو 62% منها مسجل في منطقة مكة المكرمة والشرقية، بواقع 192 دعوى في مكة المكرمة، و78 دعوى في الشرقية.

في حين سجلت 436 تداخل عقارات، 53% منها في مناطق عسير ومكة المكرمة والقصيم، بواقع 112 دعوى في عسير، و60 دعوى في مكة المكرمة، و59 دعوى في القصيم، إضافة إلى تسجيل 205 دعاوى قسمة تركة اختيارية عقارية، نحو 49% منها مسجلاً في مناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية، بواقع 43 دعوى في مكة المكرمة، و32 دعوى في عسير، و25 دعوى في الشرقية.