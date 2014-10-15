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#العب_مع_في_الجول - هجوم مصر أمام بوتسوانا يحتاج حفني

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#العب_مع_في_الجول - هجوم مصر أمام بوتسوانا يحتاج حفني #العب_مع_في_الجول - هجوم مصر أمام بوتسوانا يحتاج حفني

يحتاج منتخب مصر لسحر أيمن حفني بجوار وليد سليمان أو في موقعه حين يلتقي الفراعنة بفريق بوتسوانا مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من سباق الوصول لكأس أمم إفريقيا.

FilGoal.com سأل زواره، هل يحتاج منتخب مصر للاعب لم يشارك في المباراة السابقة أمام بتسوانا لضمان الفوز مساء الأربعاء؟

الإجابات جاءت في اتجاهين ثابتين.. الأول يدعم أحمد حمودي لدخول التشكيل على حساب واحد من اثنين، محمد النني أو عمرو السولية.

الاتجاه الثاني نال الدعم الأكبر، وهو الدفع بأيمن حفني، لاعب الزمالك في التشكيل الأساسي للمنتخب.

حفني لم يشارك أساسيا في المباراة السابقة أمام بتسوانا، بل لعب فقط كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي فاز به الفراعنة.

فقد كان موقف منتخب مصر في التصفيات صعبا بعد خسارتين أمام السنغال وتونس، والثقة مفقودة داخل الفريق.

لكن الآن وبعد استعادة جزء من الثقة بسحق بوتسوانا خارج الديار، هل حان وقت منح الثقة الدولية لأيمن حفني؟ شارك برأيك من خلال التعليقات.

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