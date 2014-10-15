مصر وبوتسوانا.. مباراتان في يوم واحد للفراعنة

مباراة مصر وبوتسوانا هامة.. لكن نتيجة لقاء تونس والسنغال لا تقل أهمية في حسابات الفراعنة للوصول إلى كأس أمم إفريقيا 2015.

منتخب مصر يستقبل بوتسوانا في استاد القاهرة، وسط حضور جماهيري مساء يوم الأربعاء، وهدفه سحق ضيفه الهزيل بنتيجة كبيرة تعينه على حلم العودة لسباق التصفيات.

النتيجة الكبيرة ضرورة للبحث عن مقعد كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث في التصفيات، ولو وصل الأمر إلى تلك المرحلة.

ويدخل منتخب مصر مدعوما بالثقة التي نالها من فوزه على بوتسوانا خارج ديارنا بنتيجة هدفين من دون رد سجلهما محمد النني ومحمد صلاح.

التشكيل

ربما يدخل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر مباراة بوتسوانا بالتشكيل نفسه الذي فاز في اللقاء الماضي.

هذا التشكيل قاده أحمد الشناوي، مع أحمد فتحي ومحمد نجيب وسعد سمير ومحمد عبد الشافي وثلاثي ارتكاز من إبراهيم صلاح ومحمد النني وعمرو السولية، ثم للهجوم صلاح ووليد سليمان وعمرو جمال.

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وقد يقلل غريب من الواجبات الدفاعية في الفريق، ويتجه إلى تشكيل أكثر ميلا للهجوم، بسحب واحد من ثلاثي الارتكاز لصالح أيمن حفني أو خالد قمر أو أحمد حمودي.

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لكن المؤكد أن أحمد المحمدي سيظل غائبا عن حسابات غريب بحسب ما أعلنه الأخير عبر قناة الحياة، كما يغيب شريف إكرامي للإصابة.

ولازال غريب ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لحازم إمام ظهير الزمالك، لمعرفة ما إذا كان يستطيع الاعتماد عليه في حساباته أم ينضم للائحة الغائبين.

المباراة الثانية

مباراة بوتسوانا وإن كانت مهمة، لكن مستوى الخصم في لقاء الذهاب وتصريحات مدربه بأنه لا يستطيع بهذا الفريق منافسة الكبار، تجعل المباراة الثانية في يوم الأربعاء أهم لمصر.

مباراة تونس والسنغال في عاصمة الدولة العربية، يتابعها المصريون بالشغف نفسه الذي سيكون حاضرا خلال لقاء الفراعنة وبوتسوانا.

تونس تمتلك 7 نقاط.. كذلك السنغال.. التعادل يجعل رصيد كليهما 8 ويصبح على مصر أن تفوز على كليهما.

لكن لو فاز فريق على أخر، ربما اقترب من متناول يد الفراعنة بشكل أفضل من حالة تعادلهما.

إذن ففوز مصر على بوتسوانا، مع نتيجة طيبة للفراعنة من مواجهة السنغال وتونس هو يوم يحلم به أنصار الفراعنة.. ويتمناه اللاعبون الذين عاشوا منذ عام بالضبط كارثة السقوط أمام غانا بنتيجة 6-1.

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