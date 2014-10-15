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عبد الرحيم الصويري وماجد المهندس معاً في عيد "مازاغان"

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عبد الرحيم الصويري وماجد المهندس معاً في عيد "مازاغان" عبد الرحيم الصويري وماجد المهندس معاً في عيد "مازاغان"

الأربعاء 15-10-2014 19:02

من المتوقع أن يحيي الفنان المغربي عبد الرحيم الصويري حفلاً غنائياً برفقة المطرب العراقي ماجد المهندس بالمنتجع السياحي "مازاغان" احتفالاً بعيد ميلاد المنتجع في نوفمبر (تشرين الثاني)القادم.
وتجمع المهندس والصويري علاقة صداقة حين كانا يغنيان معاً في باريس قبل أن يعرف المطرب العراقي المحبوب كل هذه الشهرة في العالم العربي.
تجدر الإشارة أن إدارة "مازاغان" اختارت ماجد لإحياء حفل عيد ميلاد المنتجع بالمغرب، نظراً للنجاح الذي عرفه حفله الأول بمازاغان قبل حوالي سنة، والذي نفذت تذاكره تماماً في مدة قياسية، وذلك رغم أن التعاقد المبدئي من أجل الحفل نفسه كان مع النجم المصري ، لكن انشغاله بالتحضير لألبومه الجديد والشروط التي وضعها "الهضبة" من أجل إحياء الحفل، خاصة من الناحية المادية، حالت دون توقيع العقد النهائي بينه وبين إدارة المنتجع.

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سيدتي

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