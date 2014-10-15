رويدا عطية تغني سوريا بعيداً عن صوت الحرب!

تستعد النجمة السورية رويدا عطية بعد غياب لطرح أغنية حب جديدة بنكهة سورية، تعاونت فيها مع الشاعر فادي مرجان والملحن والموزع الموسيقي علي حسون. ومن المرجح أن يكون شيء جديد تقدمه رويدا للمرة الأولى بحثاً عن التنوع والإستمرارية.

من جهتها، أكدت رويدا أنه "لا يجب أن يتم رفع البندقية في وجه الآخر، وأن يكون صوتنا هو أقوى سلاح والقول "لا تخشي شيء يا سوريتي" لأن حب أبناءك البارين سيمنحك القوة للبقاء كالشمس المشرقة.

كما شددت رويدا على إعتزازها بالتعاون مع أبناء بلدها في هذه الأغنية التي ستبصر النور قريبا، وتوجهت بالشكر لشاعر وملحن الأغنية، ولكا سوري شارك في رسم الفرحة وإن كان من خلال هذا العمل الفني، متمنية أن تنال الأغنية عند طرحها رضى محبيها.

وعلمت "سيدتي نت" أن رويدا تعتزم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خارج لبنان، كما أن اسم المخرج لم يتبلور بعد. ومن المتوقع أن تطرح رويدا لاحقاً أغنية باللهجة العراقية وأخرى رومانسية يتم الكشف عنهما فيما بعد.

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