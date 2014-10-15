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كليب نانسي عجرم " المصري مان " بـ 2 مليون جنيه

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كليب نانسي عجرم " المصري مان " بـ 2 مليون جنيه كليب نانسي عجرم " المصري مان " بـ 2 مليون جنيه

الأربعاء 15-10-2014 20:03

نانسي عجرم تعود من جديد إلى الأغاني الوطنية عن وبعد أن قدمت " لو سألتك أنت مصري تقول إيه " صورت الأسبوع الماضي معظم مشاهد أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم " المصري مان" حيث بلغت تكلفة هذه الأغنية التي تنتجها شركة "مان لوك "المتخصصة في جيل الشعر 2 مليون جنيه. وهي تعتبر الأغنية الوطنية الأغلى تكلفة في الفترة الأخيرة نظراً لأن الشركة المنتجة تريد أن تهدي الشعب أغنية ضخمة إنتاجياً، كما صورت نانسي معظم مشاهد الكليب الخاص بالأغنية في الضاحية الجنوبية ببيروت في 24 ساعة، ولم يتبق سوى يوم تصوير لها في القاهرة سيحدد خلال الأسبوع الحالي حسب اتفاقها مع المخرج أسامة بركات .
وسوف يتم إذاعتها على قناة cbc حصرياً أول نوفمبر القادم
الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها عمرو مصطفى وتوزيع توما وأشرف عليها أحمد سمير.

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