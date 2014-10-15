محامي زينة يُسرّب وثيقة زواج أحمد عز من أنغام

ثبت فعلياً كلام فريد الديب، محامي الممثلة المصرية زينة، في قضيتها مع الفنان أحمد عز، حيث سبق وأكّد في وسائل إعلام مختلفة أنه لا يزال لديه العديد من المستندات التي تفضح عز.

من جهتهم، تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي أمس خبراً يفيد بوجود وثيقة زواج تربط بين عز والمطربة أنغام، وهو ما سبق ونفاه عز وأنغام في أحد البرامج، وأكّد الإثنان أنّ الأمر لا يعدو أكثر من كونه شائعة سخيفة، وأن ما يجمعهما هو الصداقة فقط.

وقد علمنا من مصادر مقرّبة من زينة أنّ الديب هو وراء تسريب هذه الوثيقة التي تُثبت زواج عز من أنغام؛ ليؤكّد للرأي العام وللنيابة، أنّ عز اعتاد على الزّواج سراً، وبالتالي فهو تزوج فعلياً من موكلته زينة وأنّ توأميها هما ولداه بالفعل.

والجدير بالذكر أنّ فريد الديب سبق وأعلن صراحة في أحد البرامج، أنّ عز متزوج من أنغام، ولكنه أوضح أنه لا يعرف إن كانت أنغام ما زالت على ذمته، أو تمّ الانفصال.

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