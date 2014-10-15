مواجهة بين ابتسام وشيرين واسماعيل في البرايم السادس من "ستار اكاديمي"

يعود النجمان جوزف عطيّة وأمل بشوشة الى ربوع الأكاديميّة التي حضنت موهبتيهما، ومنها انطلقا في عالم الفنّ والنجوميّة. عطيّة سيتشارك مع الطلاّب أجمل أغانيه في البرايم السادس، وسيقدّم لهم وصفته الخاصة في الإستمراريّة والنجاح. كذلك ستشاركهم بشوشة الغناء والدعم.

السهرة السادسة ستشهد في ختامها خروج أحد الطلاب الثلاث النومينيه لهذا الأسبوع، ابتسام تسكت من المغرب التي تواجه خطر التسميات للمرّة الأولى، كذلك الطالبة المصريّة شيرين يحيا التي تدخل دائرة الخطر للمرّة الأولى أيضاً، والطالب السوري اسماعيل مناسترلي الذي تمّت تسميته نومينيه للمرّة الثالثة.

من سينقذه تصويت الجمهور؟ ومن سينقذه تصويت الطلاّب؟ الجواب في السهرة السادسة هذا الخميس.