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الفنان وجدي شيا في ذمة الله

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الفنان وجدي شيا في ذمة الله الفنان وجدي شيا في ذمة الله

الأربعاء 15-10-2014 08:35

توفّي الموسيقي والمؤلف المسرحي اللبناني وجدي شيا، بعد تعرّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، منذ حوالي الأسبوع.

وخلال تواجده في المستشفى، تلقّى الفنان العديد من الاتصالات من قبل عدد من النواب والوزراء للإطمئنان على صحته، أبرزهم وزير الصحة وائل أبو فاعور، كما اتصل به الفنان عاصي الحلاني.

وبخطوة لافتة، حضر الفنان المصري مجدي الحسيني خصيصاً من القاهرة لزيارة شيا في المستشفى قبل وفاته، للإطمئنان على صحته والذي تربطه به علاقة صداقة فنية متينة وقديمة.

يشار إلى أن من أبرز أعمال شيا كانت مسرحية "شمس وقمر" التي كتبها ولحنها، وقام بإخراجها جهاد الأندري، وكانت من بطولة الفنان عاصي الحلاني إلى جانب الممثلة نادين الراسي، بالإضافة إلى 70 ممثل وممثلة.

 

 

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