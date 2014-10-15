مواصلة النظر في قضية الاعتداء على الشقيقات الإماراتيات اليوم

تواصل محكمة جنايات ساذورك في لندن اليوم الاستماع إلى توماس افريمي (58 عاماً)، الذي كان قد اعترف بسحب مبالغ مالية من الحسابات المصرفية للشقيقات الإماراتيات الثلاث، مستخدماً بطاقات الاعتماد التي سرقها مرتكب جريمة الاعتداء فيليب سبنس ليلة الاعتداء عليهن في فندق كمبرلاند وسط لندن.

وكان القاضي البريطاني، الذي ينظر في القضية رفع جلسة أمس، بعد 40 دقيقة على انعقادها، بسبب وعكة صحية أصابت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

وكانت المحكمة انعقدت صباح أمس، ولوحظ أمام مبناها وجود سيارة إسعاف، ليتبين لاحقاً أنها استدعيت لنقل

واستدعى القاضي المحلفين، بعدما أبلغه محامي الدفاع بمرض أفريمي، وأبلغهم بأن مسعفين طبيين يعالجونه ولا يعرف إن كان المتهم سيتمكن من الحضور بعد ذلك ام لا، وطلب منهم الانصراف لمدة نصف ساعة لتبيان الأمر.

وأبلغ القاضي بعد ساعة أن المتهم افريمي أصيب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ونقل إلى المستشفى، ما اضطر القاضي لاستدعاء المحلفين مرة اخرى وإبلاغهم وممثل الادعاء ومحامي الدفاع بأنه سيتصل بهم في وقت لاحق لإبلاغهم بموعد جديد لاستئناف المحاكمة.

يذكر أنه بالنظر إلى أن ممثل الادعاء بنى جزءاً من قضيته ضد المتهمين الرئيسيين (سبنس وافريمي) على أساس انه كانت بينهما مؤامرة لتنفيذ الجريمة، فإن من غير الممكن بموجب القانون ان تواصل المحكمة الاستماع الى افادة سبنس في غياب شريكه المفترض في «المؤامرة».