أعضاء بالوطني: المبادرة توفر الاستقرار وتسعد أبناء المنطقة الشرقية

ثمّن أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي قرار لجنة مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مدينة محمد بن زايد السكنية بمنطقة الحيل بالفجيرة بقيمة مليار و400 مليون درهم على مساحة 2.2 كيلو متر مربع والتي تستوعب 1100 وحدة سكنية مؤكدين ان هذا المشروع الجديد يأتي في اطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على اسعاد وتوفير كافة سبل الحياة العيش الكريم لابنائها وعلى رأسها السكن المناسب.

اضافة جديدة

وتوجه علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" والى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مبادراتهما الخيرة لابناء الوطن مشيرا الى ان انشاء مدينة محمد بن زايد في منطقة الحيل بالفجيرة تعد اضافة جديدة وتوفر المسكن المناسب لابناء هذه المنطقة الذين كانوا في حاجة ملحة للمسكن الامر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في المنطقة الشرقية حيث ان المبادرة الجديدة تخدم اهالي هذه المنطقة مثلها كباقي امارات ومدن الدولة الاخرى.

أيادٍ بيضاء

وقال احمد عبد الله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي ان هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة وعلى الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واياديه البيضاء التي تمتد وتصل الى كل بيت وعطاؤه يلامس القلوب قبل ان يلامس الايادي فلسموه من جميع ابناء الوطن وخاصة ابناء المنطقة الشرقية التي كان أبناؤها في حاجة ماسة لهذه المدينة والمساكن الجديدة فله كل الشكر والتقدير والامتنان مؤكدا ان المبادرة تأتي في اطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وعلى تخفيف الاعباء المادية عنهم قدر الامكان، من خلال توفير مساكن وتوفير كافة متطلبات بنيتها التحتية.

طموحات أبناء الوطن

وأشاد مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني بقرار لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والتي تأتي بكل ما هو جديد ويثلج صدور ابناء الوطن ونحمد الله اننا لا نفكر في اي شيء الا ونجد القيادة الرشيدة تبادر وتسارع الى تلبيته لتحقيق امال وطموحات ابناء الوطن والتي طالت ابناء المنطقة الشرقية من خلال انشاء مدينة محمد بن زايد وانشاء 1100 وحدة سكنية لابناء هذه المنطقة العزيزة مشيرا الى ان القيادة الرشيدة حريصة على توفير السكن لجميع ابناء الوطن والعمل على اسعادهم في اي مكان.

الاستقرار

وقال محمد سعيد محمد الرقباني عضو المجلس الوطني الاتحادي ان استقرار المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم من اهم أولويات القيادة الرشيدة ولذلك فان قرار لجنة مبادرات رئيس الدولة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بانشاء مدينة محمد بن زايد بمنطقة الحيل بالفجيرة والتي تضم 1100 وحدة سكنية ليس بجديد على قيادتنا لانها تضع نصب أعينها أبناءها المواطنين في كل امارة ومنطقة بالدولة لتوفير السكن الملائم لهم بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والأمان والسعادة لهم ولأسرهم.

إشادات

وقال المهندس خميس احمد النون مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق بالفجيرة إن قرار إنشاء مدينة الشيخ محمد بن زايد يعد مكرمة سخية تضاف للمكارم والمبادرات السامية الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، من خلال مشاريع كبيرة فى مجالات عدة منها القطاع السكني الذى يحقق الاستقرار الأسري ويوفر الأمن والأمان للمواطنين.

والمكرمة جاءت في وقتها لتلبي احتياجات قطاع واسع من المساكن القديمة التي تحتاج إلى إحلال عاجل في كافة ربوع إمارة الفجيرة، حيث تسجل إحصائيات المؤسسة وجود اكثر من 3500 مسكن قديم بمختلف ربوع الإمارة يحتاج 50% منها إلى عملية إحلال عاجلة. وأن القرار في جوهره يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مستوى سعادة وراحة المواطن. ويؤكد سعيها لتسخير الإمكانات كافة من أجل تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.

تحل الضائقة

هنأ مايد سيف الكندي مدير عمليات الصيانة في مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مواطني الإمارة ببدء العمل في مكرمة سمو الشيخ محمد بن زايد والمتمثلة في إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المدينة ستحل الضائقة السكنية للمواطنين بالإمارة كما تصب في محصلتها النهائية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الإمارات، وقال إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء ألف مسكن يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويحقق تطلعاتهم ما يؤكد تلاحم القيادة مع الشعب.

واعتبر المكرمة امتداداً للعديد من المكرمات المتواصلة التي عودتنا قيادتنا الرشيدة على إطلاقها لمصلحة أبنائها.