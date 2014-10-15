القبض على لص منازل خورفكان

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة المنطقة الشرقية، التابعة للقيادة العامة بشرطة الشارقة، من الإيقاع بسارق خزنة محملة بالمصوغات ذهبية وستة هواتف متحركة من أحد المنازل بمدينة خورفكان.

حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بتعرض منزل المواطن المدعو (س. ع. ن) للسرقة من قبل مجهول، فانتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية وخبراء مسرح الجريمة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية للمنزل، ومن خلال معاينة الموقع تم التوصل إلى بعض المعطيات، وتمكن أفراد التحريات من تحديد هوية السارق، وتم القبض عليه واعترف بالتهمة المنسوبة إليه، حيث أفاد أنه دخل إلى المنزل الواقع بمنطقة المصلى بخورفكان وسرق الخزنة وأخفاها بأحد المنازل تحت الإنشاء.

وطالب العقيد أحمد خميس المطوع مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة، أفراد المجتمع بعدم الإهمال وترك الأموال والمجوهرات الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها من قبل اللصوص، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي تحول دون تعرض منازلهم للسرقة.