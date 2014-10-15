مجلس دبي للطاقة يعزز الاستثمار مع كهرباء فرنسا

التقى وفد المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والوفد المرافق له، كبار مسؤولي شركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، والتقى هنري بروليو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية، وأوليفييه أورسيني النائب التنفيذي الأول للرئيس للتنمية في أميركا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط، ودينيس لوبيه، المستشار الخاص بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وكبار مسؤولي الشركة.

دعم

وقد حضر الاجتماع كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس، لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعبد الناصر عباس، مدير أول الخزينة في هيئة كهرباء ومياه دبي وأحمد عبدالله، مدير أول الاتصال الخارجي في الهيئة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عمل قطاع الكهرباء والطاقة في فرنسا، والتقنيات ذات الصلة ونظم العمليات المطبقة وبخاصة إدارة الطاقة، والطاقة المتجددة، والطاقة الحرارية وقد استهل أورسيني، الاجتماع بالترحيب بوفد الهيئة حيث أطلعهم على آخر المستجدات وأحدث المشاريع التي تنفذها الشركة والتي توفر 60% من استهلاك الكهرباء والمياه في فرنسا.

ترشيد

واستعرض سعيد محمد الطاير مبادرات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومنها استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتنويع مصادر الطاقة وخفض الطلب عليها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ترشيد استهلاك الموارد والمحافظة عليها من الهدر، كذلك والمشاريع الحيوية الحالية التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي، وأحدث التقنيات والمبادرات الخضراء التي تنفذها الهيئة في إمارة دبي.

وأكد على سعي الهيئة وحرصها على أن تكون نموذجاً عالمياً يحتذى في تنفيذ التطبيقات والأنظمة الذكية، لافتاً إلى أن الهيئة حققت نتائج منافسة تفوقت بذلك على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية.

وتجلى ذلك بخفض نسبة الفاقد في نقل الكهرباء وشبكات التوزيع إلى 3.46% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 10.4% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي.

وتمكنت الهيئة من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل الدقائق المفقودة لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 5.62 دقائق مفقودة للمشترك قياساً مع 15 دقيقة المسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

تقدير

من جهته، أعرب أورسيني عن تقديره الكبير لما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي من إنجازات رائدة مؤكداً على حرص شركة كهرباء فرنسا (EDF) على تبادل الخبرات مع الهيئة للاستفادة مما حققته من إنجازات هائلة.

كما أوضح اهتمام شركة كهرباء فرنسا (EDF) بالمشاركة في مشروعات الهيئة ولا سيما المتعلقة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي، مؤكداً على مشاركة شركة كهرباء فرنسا (EDF) في الدورة المقبلة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015).

زيارة

زار الوفد مركز الأبحاث والتطوير، ومركز الطاقة الشمسية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (EDF )، في باريس حيث كان في استقبال الوفد ميشال ماسكي، نائب الرئيس- مراكز الأبحاث العالمية والشراكات.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية لا سيما في مجال الشبكات الذكية، حيث تم الاتفاق على برامج لتبادل الخبرات وتدريب موظفي الهيئة في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية.