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هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الضبع الدرمكي

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هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الضبع الدرمكي هزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الضبع الدرمكي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه مساء أمس فاضل سعيد الضبع الدرمكي بمناسبة زفاف نجله سلطان على كريمة عبدالله هاشم بن بدوة الدرمكي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الضباط بأبوظبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي وحمد سلطان الدرمكي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة إلى جانب أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والسفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي.

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