بدء تنفيذ مدينة محمد بن زايد في الفجيرة

في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للوصول بأوجه التنمية الى المواطنين في كافة مناطق الدولة، وفي ظل متابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقرّت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، في اجتماعها الذي عقد امس، البدء بإنشاء «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في مدينة الفجيرة، بقيمة إجمالية تبلغ مليارا و400 مليون درهم.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالتوجيهات السامية من قبل أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء مدينة محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة بما يعكس حرص سموه على إعلاء شأن الوطن والمواطن بالدرجة الأولى ورغبته الحثيثة بأن يكون هناك تواصل دائم بين الحكومة والمواطنين لتذليل ما يواجههم من عقبات وإيجاد حلول لمشكلاتهم الحياتية أيا كانت .

ونوه سموه بالمتابعة المباشرة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعمل على تحقيق أفضل سبل العيش للمواطنين في كل أنحاء الدولة بما ينسجم ونهج حكامها في جعل الامارات واحة غناء .

ولفت سموه إلى العلاقة المثالية التي تربط بين القيادة والشعب في الامارات بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان ورغبته بأن تكون الامارات في المقدمة دوما وهذا ما يتحقق يوميا على الأرض.

ووجهت اللجنة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة الجهات المعنية، البدء في عمل المخططات اللازمة لإنشاء المدينة وتجهيزها بالخدمات والمرافق الضرورية، لتلبي احتياجات المواطنين من مختلف النواحي، باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني، ومعايير الاستدامة، لتكون مدينةً عصرية متكاملة تخدم الساكنين والزائرين لها، وتليق بالاسم الذي تحمله.

إشادة بالحرص

وأشاد رئيس لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة معالي أحمد جمعة الزعابي بحرص القيادة الحكيمة ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانات لإسعادهم، مؤكداً أن مشروع المدينة السكنية سيحقق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي للمواطنين، من خلال تصاميم المساكن ومخططات الطرق والمنشآت الخدمية، التي سيتم تنفيذها بأحدث التصاميم المعمارية، التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة، التي تشهدها الدولة وإمارة الفجيرة خاصة.

وأكد معاليه أن مشروع «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في إمارة الفجيرة، يأتي امتداداً للعديد من المشاريع المتواصلة التي عودتنا قيادتنا الحكيمة على إطلاقها لمصلحة أبنائها، وأن إطلاق اسم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد عليها؛ نسبة لجهود سموه الكبيرة في الاهتمام بالمواطنين، وتفقده الدائم لأحوالهم في كل أنحاء الدولة.

الإسكان أولوية

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن القيادة الحكيمة في الدولة تضع قطاع الإسكان على سلم أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، للحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشها أبناء الدولة، انطلاقا من ان المواطن هو حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.

يذكر ان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة كان قد اصدر في مارس الماضي قراراً بإنشاء «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية قرب مدينة الفجيرة.

وستستوعب المدينة التي تبلغ مساحتها نحو 2.2 كيلومتر مربع نحو 1100 وحدة سكنية، وتحتوي على المرافق الحيوية كافة، من مدارس ومساجد وعيادات صحية وحدائق ومحال تجارية، إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي، ومجلس رجال وحديقة ترفيهية.

وتتألف الوحدات السكنية من 300 فيلا فئة 5 غرف نوم، و700 فيلا من فئة 4 غرف نوم، و100 فيلا لفئة الأرامل ومحدودي العدد من الأسر، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.

قرار

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2014 بإلغاء لجنة تنمية المنطقة الشرقية.

وبموجب القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تلغى لجنة تنمية المنطقة الشرقية المشكلة بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 66 لسنة 2008.أبوظبي- البيان