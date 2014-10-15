بالفيديو - رونالدو يقتل الدنمارك في الدقيقة 95

القاهرة، (إفي): خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم فوزا ثمينا لمنتخب بلاده خارج الديار من الدنمارك بالمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وجاء هدف كريستيانو بعد تمريرة عرضية من كورايزما ارتقى لها ليضعها برأسه في المرمى.

بهذا الفوز تكون البرتغال حصدت أول ثلاث نقاط لها في المجموعة من مباراتين حيث كانت خسرت من ألبانيا في الجولة الأولى بهدف.

وتحتل البرتغال حاليا المركز الثالث، فيما تتساوى الدنمارك وألبانيا في الرصيد بأربع نقاط لكل منهما، مع العلم بأن مباراة المنتخب البلقاني اليوم مع صربيا ولها نقطة واحدة، توقفت بسبب أحداث عنف ومحاولة اقتحام الجماهير للملعب.

ويتذيل المجموعة التاسعة منتخب أرمينيا برصيد نقطة.

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