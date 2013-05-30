عدّة طلاء Ciaté Very Colourfoil

تمّ استلهام عدّة الأظافر هذه من فنّ الغرافيتي والأقمشة المعدنيّة التي ظهرت على منصّات عروض مجموعات ربيع وصيف 2013. أمّا كريات الكافيار الموجودة في هذه العدّة فمصنوعة من المعدن الملوّن اللمّاع. في الواقع، يُمكن اعتبار العدّة هذه الأسهل استعمالاً حتى الآن، كما أنّها لا تتسبّب بفوضى كثيرة: في العلبة، يتوفّر عدد من الرقائق المعدنيّة الملوّنة، وزجاجة من الغراء، وعجلة للأظافر للتمرّن أوّلاً، قبل تطبيقها على أظافرك.

1. ابدئي بوضع طبقتين من الطلاء.

2. عندما تجفّ الطبقتان، ضعي الغراء. يُمكن وضعه عبر التربيت أو بأشكالٍ جميلة، إن كنت واثقة من مهاراتك. وفقاً للإرشادات الموجودة على العلبة، لا بدّ من ترك الغراء يجفّ لدقيقة. لكنّنا نؤكّد لك أنّ هذا خطأ، فلا بدّ من الانتظار لخمس دقائق لكي يجفّ. ونصيحتنا لك هي وضع الغراء على كلّ الأظافر في نفس الوقت، من أجل السماح للغراء بالجفاف.

3. وبعد الانتظار خمس دقائق ـ على الأقلّ ـ ضعي الرقاقة المعدنيّة، عبر تثبيت الجهة اللمّاعة من فوق، وغير اللمّاعة مباشرةً على الظفر.

4. وبعد ذلك، اسحبيها بحركة سريعة، والنتيجة هي أظافر معدنيّة!

5. كرّري الحركة على كلّ الأظافر، وانهي العمليّة بطبقة من الطلاء المجفّف.