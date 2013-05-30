بين ريهانا وآن هاثاواي...كيف تجدين شعر نجمتك أجمل؟

تعتبر النجمة ريهانا من جميلات عالم الفنّ، وهي أيقونة عالم الجمال والموضة أيضاً. لهذا، تنتظرها معجباتها لتطلّ عليهنّ بجديدها، إذ من المعروف عن ريهانا أنّها متقلّبة ومزاجيّة في تسريح شعرها وتغيير لونه وقصّه أيضاً. فهي غالباً ما تنتقل من الشعر الطويل إلى القصير مباشرة، ومن اللون الأسود إلى الأشقر أو الأحمر من دون تردّد؛ وجمالها يُساعدها في هذا الموضوع كونها تليق بها كلّ ألوان الشعر والتسريحات.

أمّا النجمة آن هاثاواي فهي أيضاً من النّجمات المحبوبات جدّاً، وهي بعدما كانت تتمتّع بشعر طويل مميّز، مشت على طريق الموضة العالميّة وقصّرت شعرها كثيراً، وتفنّنت في صبغه بين تدرّجات البنيّ والأشقر.

برأيك ما هو اللون الأفضل والقصّة المناسبة لكلّ من ريهانا وآن هاثاواي أكثر؟