الرئاسة السودانية: عقد لقاء قمة بين «السيسي» و«البشير» السبت بالقاهرة

أكد عماد سيد أحمد، السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عمر البشير، أن الأخير سيتوجه إلى مصر السبت المقبل، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سيد أحمد، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن المباحثات بين الرئيسين ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الوفد المرافق للبشير خلال زيارته للقاهرة، يضم كلا من وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير الدولة للدفاع الفريق يحيي محمد خير، ووزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير العمل والإصلاح الإداري إشراقة سيد محمود، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولي. وأشار إلى أن الزيارة تأتي تأكيدا للعلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.