7 قتلى بينهم نائب عن كتلة برلمانية في انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد

سقط 7 قتلى على الأقل بينهم نائب عن كتلة «بدر» البرلمانية، بالإضافة إلى 20 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي العاصمة العراقية بغداد، مساء الثلاثاء، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في ساحة عبدالمحسن الكاظمي في مدينة الكاظمية شمالي بغداد أدت إلى مقتل ٧ وإصابة ٢٠ آخرين بجروح.

وتوقعت المصادر ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة شدة الانفجار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين القتلى النائب عن كتلة «بدر» أحمد الخفاجي، حيث تزامن التفجير مع مرور موكب الخفاجي.