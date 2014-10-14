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اللجنة التنسيقية للأسمدة: ما أثير حول رفع الأسعار لا أساس له من الصحة

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اللجنة التنسيقية للأسمدة: ما أثير حول رفع الأسعار لا أساس له من الصحة اللجنة التنسيقية للأسمدة: ما أثير حول رفع الأسعار لا أساس له من الصحة

المهندس-حمدى-عاصي-رئيس-قطاع-الخدمات-والمتابعة-وزارة-الزراعة

قال المهندس حمدى عاصى رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن كل ما أثير حول رفع الأسمدة لا أساس له من الصحة ، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة ليست مسئولة عن تحديد أسعار الأسمدة ولكن الجهة المسئولة مجلس الوزراء .

وأضاف عاصى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أنه لم يصل إليخ أي خطاب رسمي برفع الأسعار ، موضحاً أن اللجنة الخاصة بالأسمدة تنظم الأسمدة ونضمنها للفلاحين ، لافتاً إلى أنه حريص الأ يعانى الفلاح للحصول علي الأسمدة باعتبارها سلعة استراتيجية و حيوية لكل فلاح .

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية استعدت لتوفير متطلبات السوق المحلى من الأسمدة للموسم الشتوى الجديد ومراجعة التزامات حصص الشركات المتبقية من الموسم الصيفى ، التى يتم تسلمها من كل شركة بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الجديد واحتواء أى من الأزمات التى تؤثر على زراعات الموسم الجديد.

وتابع أن قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة تعمل معاينات على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الشتوى الجديد للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة ، لافتاً إلى تكثيف لجان المتابعة على توزيع الأسمدة للحد من تجارة السوق السوداء.

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