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الداخلية السعودية: قاتل الأمريكي ليس لع علاقة بالتنظيمات المتطرفة

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الداخلية السعودية: قاتل الأمريكي ليس لع علاقة بالتنظيمات المتطرفة الداخلية السعودية: قاتل الأمريكي ليس لع علاقة بالتنظيمات المتطرفة

وزير الداخلية السعودي

كشفت السلطات مساء اليوم عن هوية الجاني الذى تمكنت من ضبطه فى حادث إطلاق النار على أمريكيين ما تسبب فى مقتل أحدهما وإصابة الأخر.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن الجاني سعودي الجنسية من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ من العمر “25 عامًا” ويدعى عبدالعزيز بن فهد الرشيد، وكان يعمل مع شركة فينيل المتعاقدة مع وزارة الحرس الوطني، والتي يعمل بها المجني عليهما، مشيرًا إلى أن الجاني فصل من عمله لدى الشركة بناء على ملاحظات إدارية وسلوكية.

وأضاف المتحدث أنه لم يثبت لدى الجهات الأمنية وجود أي ارتباطات سابقة له مع التنظيمات المتطرفة ، ولكنها تتابع حالته الصحية لأخذ أقواله والوقوف على دوافعه من إطلاق النار على المجني عليهما.

وكان امريكيين قد تعرضا ظهر اليوم لاطلاق نار لدى توقفهما للتزود بالوقود باحد المحطات شرق الرياض ماتسبب فى مقتل احدهما واصابة الاخر وتمكنت السلطات السعودية من ضبط الجانى بعد تبادل اطلاق النار معه واصابته.

أ ش أ

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