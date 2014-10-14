“الثقافة” تختار مسعود شومان رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

أصدر وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، قرارًا بندب الباحث الأستاذ مسعود شومان رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لمدة عام.

كما تضمن القرار، ندب الدكتور سيد خطاب للإشراف على الهيئة العامة لقصور الثقافة طوال الوقت ولحين الإعلان وشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتخرج شومان من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1988، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في فلسفة الفنون الشعبية عام 1992 من المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وكانت الرسالة التي قدمها للحصول على درجة الماجستير عن “الشعر الشعبي في منطقة حلايب – شلاتين – أبو رماد، دراسة ميدانية وتحليلية”، بإشراف الأستاذة الدكتورة نبيلة إبراهيم والأستاذ الدكتور صلاح الراوي.

أ ش أ