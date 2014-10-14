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بالفيديو .. «الكهرباء»: إضافة سعر اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء قريبًا

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بالفيديو .. «الكهرباء»: إضافة سعر اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء قريبًا بالفيديو .. «الكهرباء»: إضافة سعر اللمبات الموفرة على فاتورة الكهرباء قريبًا

أرشيفية

قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ستبدأ فى توريد 10 ملايين لمبة موفرة للمواطنين وإضافة قيمتها على فواتير الكهرباء.

وأضاف «اليمانى»، فى مداخلته لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامى عمرو عبدالسميع، الثلاثاء، هناك مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة كمرحلة أولى، تقدم لها 87 شركة، وستتاح اللمبات الموفرة فور الإعلان عن الفائزين في المناقصة، مع مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع: «المواطن لن يشعر بقيمة اللمبات الموفرة، لأن تكلفتها سيتم تقسيطها على فاتورة الكهرباء، معتبرًا أن المصلحة مشتركة ما بين الدولة والمواطن فى تقليل قيمة الاستهلاك وقيمة الفاتورة».

وأشار إلى أن اللمبات بقدرات مختلفة «4- 6- 9» فولت، حيث توفر 9 % من الاستهلاك مقارنة باللمبات المتوهجة، على أن يتم توفيرها فى منافذ الخدمة بإدارات الكهرباء بكافة المحافظات، بواسطة إيصال الكهرباء، وصورة البطاقة، بالتقسيط على 20 شهراً.

وسيتم توزيع من 3 إلى 4 لمبات موفرة على كل أسرة، مشيرًا إلى أن العمر الافتراضي للمبة الموفرة يبلغ 50 ألف ساعة.

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