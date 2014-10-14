بالفيديو.. بعد نشر وثيقة زواجه بأنغام.. صحفى: أحمد عز «مخادع» ودورنا كشف الحقائق

قال هانى عزب، الصحفى، الذى انفرد بنشر عقد زواج الفنان أحمد عز، والفنانة أنغام، إن هدفنا إظهار الحقيقة بكل شفافية للمواطن، مشيرا إلى أن الجميع يقدر الفنانة أنغام؛ لأنها لم تفعل أى شىء خطأ، كونه زواجا شرعيا.

وأضاف “عزب” قائلا: “أحمد عز نفى أكتر من مرة أنه تزوج، طوال الوقت”، وبالتالى بدأنا بكشف الحقائق بالمستندات”.

وتابع عزب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ست الحسن، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، على أون تى فى، أن أحمد عز يخدع الجمهور طوال الوقت، ويصدر صورة غير حقيقية عن نفسه، ودورنا كشف الحقيقة للناس.

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