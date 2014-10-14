ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم قنابل مدون عليها “كتائب القسام ” بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى وبحوزتة قنابل مدون عليها كتائب “القسام ” حماس.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بضبط تشكيل عصابي مسلح، مركز ميت غمر، أمن الدقهلية.

ووردت معلومات لإدارة البحث، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه يتخذ من دائرة مركز شرطة ميت غمر مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى وتم تقنين الإجراءات وإستهداف عناصره فى حملة ضمت ضباط فرع بحث الجنوب وضباط إدارة البحث بومدير إدارة البحث وبعد مقاومة من المتهمين وتبادل إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات.

وضبط كل من، سيد محمد السباعى 20سنةعاطل ومقيم دائرة مركز ميت غمر والسابق ضبطه وإتهامه فى 5 قضايا سرقة بالإكراه آخرهم القضية 13161/2014 جنايات المركز ” سرقة بالإكراه “، بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل رقم 9129193 بالخزينة الخاصة بها، و محمد أحمد جاد الله 22سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى، فرد رصاص عيار 7.62×39مم و 5 طلقات من ذات العيار، و محمود طلعت متولى س30 سائق ومقيم دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى، فرد خرطوش عيار 12، و4 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط، محمد نبهان أحمد 23سنةعاطل ومقيم دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى، فرد روسى عيار 7.62×39مم، 7 طلقات من ذات العيار، و محمد السيد متولى 30سنةسائق ومقيم دائرة المركز، بحوزته 4 خزن خاصة بالأسلحة الآلية بداخل كل منهم عدد ” 25 ” طلقة عيار 7.62×39مم بإجمالى عدد ” 100 ” طلقة ، 2 قنبله يدوية مدون عليها كتائب القسام ” حماس “.

وبمواجهة المضبوطين، اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه بالطريق العام للسيارات المارة وأن المضبوطات حوزتهم يستخدمونها فى إرتكاب جرائمهم.

واعترف المتهم الخامس بحيازته لأسلحة أخرى أرشد عنها لدى كل من عماد إسماعيل نصار 36سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، اعترف بإخفاء أسلحة كانت بحوزته لدى السابع والثامن، و هانى محمد حسن 30سنة فلاح ومقيم دائرة المركز ، وضبط بحوزته، قنبله يدوية خضراء اللون مدون عليها كتائب القسام ” حماس ” و70 طلقة عيار 7.62×39مم، وهانى جوده الحلبى 36سنة سائق ومقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فى القضية 16698/2005 جنح المركز ” ضرب “، بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل رقم 82KU1870 وبداخل خزينتها 25 طلقة من ذات العيار.

واعترف المتهمين، من الأول حتى الخامس بإرتكابهم 4 وقائع مختلفة لسرقات سيارات بالأكراه، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، قسم المفرقعات لإتخاذ اللازم.