أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

«عبدالمقصود» يلغى احتفال «عيد الإعلاميين» للتفرغ لـ«إنجازات مرسى»

Google+ Print
«عبدالمقصود» يلغى احتفال «عيد الإعلاميين» للتفرغ لـ«إنجازات مرسى» «عبدالمقصود» يلغى احتفال «عيد الإعلاميين» للتفرغ لـ«إنجازات مرسى»

كتب : رضوى هاشم الخميس 30-05-2013 08:20

ألغى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، كل مظاهر الاحتفال بـ«عيد الإعلاميين»، تحت زعم ترشيد النفقات، على أن يقتصر الاحتفال على بعض الفقرات، والأفلام المسجلة المعدة قبل الثورة لعرضها ضمن الفقرات ، ورفض أى مقترحات بتكريم رواد العمل الإعلامى، من أجل التفرغ للانتهاء من تحضير فيلم بعنوان «عام من الإنجازات»، سيعرض ضمن احتفالات تولى محمد مرسى الرئاسة الشهر المقبل.

من جهة أخرى، دعا إعلاميو «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» إلى انتفاضة لإسقاط وزير الإعلام، فى عيد الإعلاميين غداً، بسبب الأوضاع المزرية داخل ماسبيرو، على حد وصفهم، وقال بيان صادر عن 4 جبهات ثورية فى ماسبيرو، هى: حركات إعلاميون أحرار، وثوار الإعلام، ولا، وإعلاميو ماسبيرو، أمس، «إن الهدف من هذه الدعوة حشد أكبر عدد من الإعلاميين للتوجه إلى مجلس الشورى لإيصال رسالة رفض لمشروع هيكلة ماسبيرو الذى ناقشه المجلس، وإن رحيل الوزير الإخوانى أصبح ضرورة حتمية».

وأضافت الحركات فى بيانها: «خلال الأيام الماضية، أصدرت القيادات الجديدة تعليماتها بمنع استضافة أعضاء حركة تمرد أو مهاجمة ، كما صدر منشور رسمى طالب رؤساء القطاعات بعرض إنجازات الحكومة والتأكيد أنها نجحت فى تحقيق أهداف الثورة».

من جهة أخرى، تظاهر عشرات العاملين فى ماسبيرو أمام مقر قناة «القاهرة» أمس، تضامناً مع المخرج شريف محمد، أثناء التحقيق معه فى البلاغ المقدم من عضو بتنظيم الإخوان يتهمه بـ«الإساءة للجماعة» بعد عرضه فقرة تصف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بـ«حبيب الملايين» فى برنامج «دفاتر الوطن» على شاشة القناة الثالثة يوم الجمعة الماضى.

وقال شريف لـ«الوطن»، إنه أُحيل للشئون القانونية بناءً على بلاغ من شخص ينتمى للإخوان، يدعى أحمد فهمى، وبأمر مباشر من صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام بسبب حلقة برنامج «دفاتر الوطن» التى أذيعت الجمعة الماضى، وتضمنت فقرة عن «عبدالناصر» وعما فعله مع الثعابين الذين كانوا يريدون تدمير وأدخلهم الزعيم الجحور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد