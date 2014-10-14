الكاف: مصر وجنوب إفريقيا أقرب بديلين لاستضافة كأس أمم 2015

تتوافر في مصر وجنوب إفريقيا عدة مزايا تجعلهما أقرب بديلين لاستضافة كأس أمم 2015، في حالة إصرار المغرب على طلبها بتأجيل البطولة.

وقال هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والإفريقي: "المغرب طلبت تأجيل البطولة شهرين، وسيتم حسم الأمر في اجتماع المكتب التنفيذي يوم 2 نوفمبر في الجزائر".

وأضاف أبو ريدة عبر برنامج الملاعب اليوم "لا مجال لتأجيل البطولة، لأن موعدها معركة كبيرة بين الكاف وقارة أوروبا التي طلبت أكثر من مرة ترحيل بطولات إفريقيا للصيف".

وتابع "في حال سحب البطولة من المغرب، فإن مصر وجنوب إفريقيا لديهما عدة مزايا تجعلهما الأقرب لاستضافة البطولة، أبرزها تقنية البث بجودة عالية HD".

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "هذا بخلاف توافر الملاعب وأماكن التدريب والإقامة والتنقلات، وهناك دول أخرى مرشحة مثل الجزائر وغانا".

وأتم أبوريدة "مصر فرصتها 50%، وأتمنى أن تقام البطولة هنا، لما له من مردود سياحي واقتصادي ورياضي جيد، ولكن يبقى القرار سياسيًا من الدرجة الأولى".