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وقفة لرفض تخفيض ميزانية ماسبيرو

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وقفة لرفض تخفيض ميزانية ماسبيرو وقفة لرفض تخفيض ميزانية ماسبيرو

كتب : انتصار حسنى الخميس 30-05-2013 08:25

قرر العاملون فى ماسبيرو بقيادة الحركات والائتلافات الثورية هناك، تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل أمام الباب الرئيسى لمجلس الشورى، مع موعد انعقاد الجلسة الثانية للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة محمد عبدالمجيد الفقى، وذلك اعتراضاً على ما أعلنته اللجنة فى جلسة الثلاثاء الماضى، برفض الموازنة الجديدة المقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة تعديلها حسب الميزاينة المحددة للاتحاد من وزارة المالية، كما قررت الائتلافات منع دخول أى من أعضاء مجلس الشورى إلى ماسبيرو بعد أن اتهمهم بعض أعضاء المجلس بأنهم لا يعملون ولا يستحقون أى زيادة جديدة.

وطالب العاملون بتشكيل مجموعة منهم لحضور الاجتماع الثانى من اللجنة للحديث باسمهم بسبب فقدهم الثقة فى قيادات ماسبيرو.

وكشف مصدر مسئول فى ماسبيرو عن كواليس ما دار فى الجلسة السابقة التى حضرها شكرى أبوعميرة المكلف برئاسة الاتحاد، وإسماعيل الششتاوى مستشار وزير الإعلام، ومحمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى، الذى غادر اللجنة فى منتصف المناقشة تقريباً بسبب هجوم أعضاء اللجنة عليه واتهامه بأن القطاع الاقتصادى هو أساس كل المشاكل المالية التى يعانى منها المبنى.

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